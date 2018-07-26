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Bu karikatür yüzünden kovuldu!

İsrail gazetesi, Başbakan Netanyahu ve partisi  Likud'un milletvekillerini "domuz" şeklinde çizen karikatüristin işine son verdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:22
Bu karikatür yüzünden kovuldu!

Jerusalem Post gazetesine bağlı "Jerusalem Report" adlı haber  dergisinde serbest karikatürist olarak görev yapan Avi Katz, Başbakan Netanyahu  ve bazı Likud Partisi milletvekilleriyle alay ettiği karikatürün ardından işten  atıldı.

Konuyla ilgili Haaretz gazetesine konuşan Jerusalem Post yetkilileri,  Katz'ın düşünceleri sebebiyle gazete yönetiminin bu kararı aldığını belirtti.

Öte yandan Gazeteciler Birliği, yaptığı açıklamayla Katz'ın işten  çıkarılmasına tepki göstererek Jerusalem Post'tan kararını gözden geçirmesini  istedi.

Karikatürün dergi editörlerinin onayından geçerek yayımlandığına  dikkat çekilen açıklamada, "Görüşü nedeniyle bir gazeteciye zarar verilmesi  tehlikeli bir adımdır ve asla kabul edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Jerusalem Report'ta yayımlanan karikatüründe Netanyahu ve  milletvekillerinin geçen hafta "Yahudi Ulus Devlet" yasasının mecliste kabul  edilmesinin ardından yaptıkları öz çekimi hicveden Katz, başbakan ve  yanındakileri "domuz" şeklinde karikatürize etmişti.

Karikatüründe İngiliz yazar George Orwell'in "Bütün hayvanlar eşittir  ama bazıları daha eşittir." cümlesine yer veren Katz, Twitter hesabından çizdiği  karikatürün de yer aldığı bir mesaj paylaşmıştı.

Katz, mesajında "Utanç verici milliyetçi yasa" ifadesiyle İsrail  meclisinin kabul ettiği Yahudi Ulus Devlet yasasını eleştirmişti.


AA
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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