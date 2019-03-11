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"Bu kardeşiniz İstanbul trafiğini mi çözemeyecek?"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Şimdi diyorlar ki 'İstanbul'un trafiği ne olacak?' Türkiye'nin her tarafında trafik sorununu çözmüş, ulaştırma meselesini halletmiş, tünellerle dağları geçmiş bu kardeşiniz İstanbul trafiğini mi çözemeyecek?"- "Hangi gruptan, hangi mezhepten, hangi meşrepten, kim olursak olalım İstanbul bizim evimiz"

11 Mart 2019 Pazartesi 17:25
"Bu kardeşiniz İstanbul trafiğini mi çözemeyecek?"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şimdi diyorlar ki 'İstanbul'un trafiği ne olacak?' Türkiye'nin her tarafında trafik sorununu çözmüş, ulaştırma meselesini halletmiş, tünellerle dağları geçmiş bu kardeşiniz İstanbul trafiğini mi çözemeyecek?" dedi.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayında iş adamları, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar'ın nüfusunun 750 bine yaklaştığını, ilçenin potansiyelinin büyükşehir kadar olduğunu anlattı.

İstanbul için teknoloji üssü, biyoteknoloji vadisi, teknoloji geliştirme gibi katma değeri yüksek çok önemli projelerinin olduğunu, kent nüfusunun yüzde 45'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Yıldırım, "Biz sorunlarımızı torunlarımıza bırakmak istemiyoruz. 16 yıldır da hep bunu yaptık, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbiriyle buluşturduk ama bir şeyi yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz" diye konuştu.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hangi gruptan, hangi mezhepten, hangi meşrepten, kim olursak olalım İstanbul bizim evimiz, İstanbul bizim geleceğimiz. Etnik kimliğimiz bizim gururumuzdur. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Arap, Romansak bu kimliklerimizle gurur duyacağız. Burada hiçbir tereddüt göstermeyin ama bir şeyle daha gurur duyacağız, farklıklarımız bizim zenginliğimiz ancak bizi biz yapan, bizi birlikte yapan ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, bölünmez parçalanamaz milletimiz ve devletimizdir."

Yıldırım, "Şimdi diyorlar ki 'İstanbul'un trafiği ne olacak?' Türkiye'nin her tarafında trafik sorununu çözmüş, ulaştırma meselesini halletmiş, tünellerle dağları geçmiş, hava yolunu halkın yolu yapmış, internet yollarını yurdun her köşesine yaymış bu kardeşiniz İstanbul trafiğini mi çözemeyecek? Herkes bol keseden atıyor. Sorarlar kardeşim sorarlar, Ne yaptın? İnsan ölür kalır eseri." ifadelerini kullandı.

- "Akan trafik olacak"

İstanbul'da metroya çok büyük yatırım yapacaklarını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metroları yaygınlaştırmazsak, toplu taşımayı yerin altına taşımazsak yollar yetmiyor. Her gün araçların sayısı artıyor. Otoparkların sayısını artırıp yolu işgalden kurtaracağız. Yoldaki trafiği azaltacağız. Metroları yaygınlaştıracağız. 2024'te metro ağı 518 kilometreye çıktığında 10 dakika yürüyüşle mutlaka bir metro durağına gideceksiniz. Metronun payı yüzde 18'den yüzde 48'e çıkacak. Kara yolunun payı da yüzde 30 azalacak ve akan bir trafik olacak, bizim istediğimiz bu. Bağcılar'a 310 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız. Şehir kütüphaneleri, millet kıraathaneleri, tiyatrolar, tema park gibi bir çok işi daha burada gerçekleştireceğiz."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:25
  1. Binali Yıldırım

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