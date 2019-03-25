"Bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararı) ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık kararını imzalaması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.