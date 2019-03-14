0553 313 94 23

"Bu karar, Avrupa'nın demokrasiden uzak olduğunu gösteriyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya:- "Bu karar, Avrupa'nın iki yüzlü, demokrasiden, hukuktan uzak olduğunu gösteren bir tutumdur. Kendi içinde çelişen aşırı sağ ırkçı akımların Avrupa'da ne kadar ilerlediğinin gün yüzüne çıktığı bir durumdur"- "Hayallerinizin peşinden gidin. Ben ailemin bütün ısrarına rağmen yaptığımdan hiç pişman olmadım. Anne-babayla istişare tabii ki önemli ama bir hayaliniz, idealiniz varsa onu gerçekleştirmek için de yürüyün. Çalışarak her türlü zorluğu aşabilirsiniz"

14 Mart 2019 Perşembe 15:12
"Bu karar, Avrupa'nın demokrasiden uzak olduğunu gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen 2018 Türkiye raporuna ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın iki yüzlü, demokrasiden, hukuktan uzak olduğunu gösteren bir tutumdur." dedi.

Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) "Sıralardan kürsülere, tıp fakültesinden siyasete uzanan bir başarı öyküsü" başlıklı programda öğrencilerle buluştu.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Kaya, başarılı bir lise dönemi geçirdiğini ve hayalinin tıp fakültesinde okumak olduğunu söyledi.

28 Şubat döneminde tıp fakültelerinde başörtülü okumanın mümkün olmadığını ve ablasının da İstanbul Üniversitesinden başörtüsü nedeniyle atıldığını anlatan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zaman başörtüsü ile okuyacağım okulları araştırdım. Bilkent Üniversitesine gittiğimde o dönem rektörümüz, bölüm başkanımız 'Elektronik bölümünde pek kız yok, biz durumu idare ederiz.' dedi. Ben arka kapılardan girerek bölümü başarıyla bitirdim ve burs alarak doktora çalışmaları için ABD'ye gittim. Orada tıp fakültesi sınavlarına hazırlandım ve kazandım. ABD'de burs bulamayınca Türkiye'de sınava girdim ve Cerrahpaşa'yı kazandım."

Doktorluk gibi siyasetin de insana dokunan ve hizmet eden bir yönünün olduğunu belirten Kaya, hekim adayı gençleri AK Parti'de siyasete davet etti.

Ailesinin uyarılarına rağmen tıp okumaktan hiç pişman olmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilere şunu söylemek istiyorum; hayallerinizin peşinden gidin. Ben ailemin bütün ısrarına rağmen yaptığımdan hiç pişman olmadım. Anne-babayla istişare tabii ki önemli ama bir hayaliniz, idealiniz varsa onu da gerçekleştirmek için de yürüyün. Ne yaparsanız yapın, ailenizle huzurlu bir ortamınız varsa o size başarı katıyor. O yüzden en önemli şey, insanın yakın çevresiyle huzurlu ortamının olması. Çalışarak her türlü zorluğu aşabilirsiniz. İyi ki tıp fakültesini okumuş, iyi ki hekim olmuşum. Bence dünyanın en güzel mesleği."

Gençlerden 28 Şubat gibi geçmişte yaşanan olayları çok iyi öğrenmelerini isteyen Kaya, o dönem yaşanan olaylardan çeşitli örnekler vererek, bugünlerin kıymeti bilinmesi gereken güzel günler olduğunu söyledi.

- "Ben 15 Temmuz'dan aldığım güçle orada durdum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ve o gece yaşadıklarına değinerek, "15 Temmuz'da bu ülkenin evlatlarının vatanımızın istiklali ve istikbali için nasıl canını vererek şehit olduğunu görerek yaşadık. O günleri asla unutmamamız, unutturmamamız lazım." dedi.

Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesinin engellenmesiyle ilgili yaşadıklarını hatırlatan Kaya, şunları anlattı:

"Üzerimize silahları doğrulttular. Kadın hakları, insan hakları çiğnenerek ırkçı bir muamelede bulundular. Hollanda'nın o tutumu gayriahlaki bir davranıştı. 15 Temmuz bizi dirayetli insanlar kıldı. O günden sonra bu ülkenin insanları vatanları için gerekirse canını verebileceğini gösterdi. Tarih kitaplarında okuduklarımızı yaşayarak gördük. Ben 15 Temmuz'dan aldığım güçle orada durdum. Bu millete yakışan bir duruştu o."

AP'de kabul edilen 2018 Türkiye raporuna ilişkin Kaya, "Bu karar, Avrupa'nın iki yüzlü, demokrasiden, hukuktan uzak olduğunu gösteren bir tutumdur. Kendi içinde çelişen aşırı sağ ırkçı akımların Avrupa'da ne kadar ilerlediğinin gün yüzüne çıktığı bir durumdur. Hollanda'da bana ve diğer bakanlarımıza yapılan şey de aşırı sağ, ırkçı, İslam düşmanı akımlarının Avrupa'nın yükselen bir değeri haline geldiğini gösteren bir tutumdur." diye konuştu.

ABD ve Avrupa'daki sağlık hizmetleriyle Türkiye'deki sağlık hizmetlerini kıyaslayan Kaya, ABD'de öğrencilik döneminde sağlıkla ilgili çok sıkıntılar çektiğini söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin bu konuda çok önemli aşama katettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin sağlıkta AK Parti dönemi ve öncesi diye iki ayrı dönemi var. Gençlerimiz bilmeyebilir ama belli bir yaşın üstündekiler Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hastanelerin durumunu, insanların çektiği eziyetleri, ölülerin bile rehin tutulduğu günleri çok iyi biliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'deki sağlıkta dönüşüm inceleniyor, üzerinde tezler yazılıyor. Hizmet olarak ABD'den de Avrupa'dan da ilerideyiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerden gelen soruları da cevaplayan Kaya, programın sonunda gençlerle özçekim yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:12
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
  2. Avrupa
  3. Avrupa Parlamentosu
  4. karar
  5. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürüden kaçan keçi ve oğlağını jandarma buldu
    1. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    2. Adliye inşaatı devam ediyor
    3. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    4. Hakkari’de Sierra Leone uyruklu 5..
    5. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    6. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    7. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    8. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    9. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    10. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    11. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    12. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    13. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    14. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    15. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    16. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    17. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    18. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    19. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    20. Yaşı küçük, yüreği kocaman
    21. Müjde verildi: Havaray projesi o..
    22. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    23. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
    24. Shinji Kagawa'ya milli davet
    25. Zeybekci: İzmir’in talihini..
    26. Mağdur apartman sahiplerine..
    27. HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla..
    28. Erzurum'da kar raftingi yarışması
    29. Gürşat Kale sağlık çalışanlarını..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın