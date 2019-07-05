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Bu kapı millete açık

İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında 15 pilot ilde uygulamaya konulan Açık Kapı Projesi ile yönetenler ve vatandaşlar arasındaki bürokratik engel ortadan kalktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:22
Bu kapı millete açık

İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında 15 pilot ilde uygulamaya konulan Açık Kapı Projesi ile yönetenler ve vatandaşlar arasındaki bürokratik engel ortadan kalktı. Vali, kaymakam, belediye başkanına sorunlarını iletmek için ulaşmak isteyen vatandaşlar, Açık Kapı bürolarına sorunlarını ileterek protokolün yoğun mesaisine takılmadan sorunlarını çözüyor.


Geçen yıl Mardin Valiliği ve ilçe kaymakamlık binalarında bulunan Açık Kapı büroları, "milletin kapısı" sloganı ile hizmet vermeye devam ediyor. Merkez sayesinde vatandaşların devlet dairelerinde gerçekleştirmek istediği tüm talepler karşılık buluyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mardin Valisi Mustafa Yaman, 15 Şubat 2018’de hizmete giren ve Mardinli vatandaşlara hizmet veren Açık Kapı bürolarındaki çalışmaları yakından takip ederek vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini ve hızlı bir geri dönüş sağladıklarını kaydetti. Mardin’de ilk kez 179 telefon hattının oluşturulduğunu kaydeden Vali Yaman, vatandaş başvurularına 7 gün içinde cevap verildiğini belirterek, açıldığı günden bu yana 3 bin 302 başvurunun 3 bin 301’ine geri dönüş sağlanarak vatandaş ve devlet arasında güçlü bir iletişim kurulduğunu aktardı. Vali Yaman, “Açık Kapı İçişleri Bakanlığımızın bir projesi. Amacımız vatandaşlar ile yüz yüze sorunlarını çözmek. Mardin’de 2018 yılında eğitimli personeller tarından hizmet veriliyor. Şehit, gazi ailelerimize tutun, madde bağımlısı vatandaşlarımızın her konudaki talep, şikayet ve önerilerini burada görev yapan psikolog, sosyolog ve pedagog uzmanlarına anlatan vatandaşlar, talep, şikayet ve önerilerinin mahiyetine göre ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Bakanlığımız bu uygulamanın verimli olduğunu gördükten sonra tüm ilçelere yaymak üzere. Artuklu ve Kızıltepe ilçemizde Açık Kapı uygulamasını başlatıyoruz” dedi.



Vatandaşa 4 dilde hizmet


Vatandaşa her dilde hizmet verildiğini kaydeden Vali Yaman, şöyle devam etti:


“Tüm arkadaşlarımıza hizmet içi eğitimi verildi. Mardinimizin özelliği çok dilli bir şehir. Her dilde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice hizmet vermekteler. Çok verimli olduğunu düşünüyoruz ve olumlu dönüşler alıyoruz. Başvurular bir hafta içinde dönüş yapılıyor. Şuanda bekleyen talep sayısı az. Dönüş oranımız yüzde 99,9. Vali veya kaymakam ile görüşmek isteyen vatandaşlara büyük bir kolaylık sunuyor. Vali ile görüşmek istenirse eğer vatandaş müracaatını Açık Kapı bürosuna yapıyorsa burası devreye giriyor, vatandaş benimle görüştürüyor. Vatandaşlarımızın tüm işlemlerine yönlendirme sağlanıyor. Şuan vatandaşlarımız iş başvurularını da buradan yapıyor. İŞKUR’la bir çalışmamız var. Olumlu olması için ellerinden geleni yapıyor arkadaşlarımız. Vatandaş memnuniyeti düşünülerek yapılan bir proje. Devletimizin ve İçişleri Bakanlığımızın en önemli taşrada uygulamaya geçirdiği bir proje” diyebiliriz.”


Hakan Çağan adlı vatandaş, Mardin Valisi ile görüşmeye geldiğini kaydederek Açık Kapı hizmetinden memnun kaldığını söyledi.


Açık Kapı Bürosu çalışanlarından Yunus Hadioğlu ise, vatandaşın kapı kapı gezmeden herkese açık milletin kapısı olduğunu kaydederek, vatandaşlardan olumlu dönüşler ve çok dua aldıklarını ifade etti.


Mardin Valiliğindeki Açık Kapı Bürosu’nda 2018 yılından bu yana 3 bin 302 vatandaş başvurusundan 3 bin 301’ine dönüş sağlanarak, 2 bin 216 başvurunun olumlu, bin 86 başvurunun iş talebi olması nedeni ile olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:22
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