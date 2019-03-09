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Bu kafede servisi robot yapıyor

DÜZCE(İHA) – Düzceli girişimci Mustafa Cesur yeni açtığı kafesinde kendisine yardımcı eleman almak yerine insan boyutunda bir robot yaptı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Bu kafede servisi robot yapıyor

DÜZCE(İHA) – Düzceli girişimci Mustafa Cesur yeni açtığı kafesinde kendisine yardımcı eleman almak yerine insan boyutunda bir robot yaptı. Kafede siparişi robot alıyor, servisi de robot yapıyor. Cesur kendisine imkan verilirse bunun fabrikasını kurmak istiyor.


Düzce’nin Kültür Mahallesi’nde kafe işletmeciliği yapan girişimci Mustafa Cesur kafede işleri kolaylaştırmak ve dikkat çekmek için kendi imkanları ile MC1 adını verdiği bir servis robotu yaptı. İşletmeci robot üzerinde ki düzenek sayesinde gelen müşterinin siparişini alıyor ve mutfağa iletiyor. Ardından hazırlanan siparişi masaya ikram yapıyor. Robot sadece servis elamanı değil aynı zamanda gecede kafede bekçi görevi görüyor.


İnsan boyutunda robot yapan Mustafa Cesur, neden böyle bir icat bulduğunu ise şu sözlerle anlatıyor:


"Bu hikaye kafecilik sektörüne girmem ile başladı. Girişimci bir iş adamıyım. Kafeciliğe nasıl bir yenilik getirebilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki insan boyunda bir robot yapayım. Cep telefonu ile kontrol edilebilen bir robot tasarladım. Bunu önce çizerek tasarladım sonra piyasadan çeşitli malzemeleri toplayarak bu robotun bitmiş halini çizerek hayata geçirdim. Bu robotu oturduğunuz yerden çay ve kahve servisi yapabiliyorsunuz. 20-30 metre ilerde ki müşteri ile görüşebiliyorsunuz. Diyelim kafenizin bahçesi var bahçede oturduğunuz yerden sipariş alabiliyorsunuz, mutfağa iletebiliyorsunuz. Yani yardımcı teknolojik bir asistan. Artı iş yerinizde oturduğunuz zaman iş yerinizin önünden geçene iş yeri hakkında bilgi verebiliyorsunuz. Tamamen yerli üretimdir. Kendi imkanlarım ile yaptığım dijital. Akşamdan şarj edip ertesi gün akşama kadar kullanabileceğiniz bir teknoloji. Çay, neskafe gibi birçok servisi yaptırabilirsiniz.”



3 ayda yaptı 8 bin TL’ye mal etti


"Robot sadece servis elemanı olarak kullanılmıyor aynı zamanda güvenlik elemanı olarak da hizmet veriyor" diyen Cesur, “Akşamları dükkanı kapatıp gittiğinizde cep telefonundan iş yerimi görebiliyorum. Bir farklı özelliği ise iş yerinizin reklamını pazarlamasını yapabiliyorsunuz. Dışarıda gelen geçen kişilere içerideki menüyü ya da bir giyim mağazası olarak düşünün içerideki ürünlerin fiyatını her türlü reklam pazarlama bekçi gibi kullanılacak bir sistem. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede tamamladım 8 bin TL’yi buldu. Seri üretime geçtiğinde fiyat daha düşecek. Yurt dışından alsanız 10- 15 bin dolara mal olur. Ben bunu düşük maliyete yaptım. Bütün her şeyi bana ait. Hedefimde 3 boyutu var. MC1 olan model bu cep telefonundan kontrol edilebilen. MC2 olanı sensörlü olan model olacak düğmeye bastığınızda 10 tane masaya gidebilecek bir model olacak. MC3 ise tamamen yapay zekalı model olarak üretmeyi düşünüyor. Bu tip şeyler kendi imkanları ile yürüttüğümüzde 8 bin TL’ye mal oldu ama devlet imkan verse bana Düzce’de bunun imalatını kurup iyi bir istihdam sağlamak isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:00
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