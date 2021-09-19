'Bu kafayla mı iktidara geleceksiniz?'

Ülkemizde her yıl düşman işgalinden kurtuluş günü kutlanıyor. Bu kutlamalarda genellikle milletimizin değerlerine ve inançlarına saldırılar yapıldığını görüyoruz. Laik sol kesim tarafından yapılan çarşafa ve tesettüre yönelik skandal olay bu defa da Edremit’te yaşandı.

Hepimizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi taşıyan kadınlarımız hep çarşaflıydı. Maraş’ta Fransız askeri, çarşaflı kadına saldırdığı için, Sütçü İmam tarafından öldürülmüştü. Ne yazık ki, içimizdeki Fransızlar, çağdaş yobazlar aynı zihniyeti sürdürme çabasındalar.



Çarşafa veya başörtüsüne karşı olabilirsiniz, ama kıyafet tercihini yapan kadınlara saygı göstermek zorundasınız. Çünkü bu bir insanlık görevidir. İsteyen istediği gibi giyinir. Sen şu kıyafeti giyemezsin demek, dayatmada bulunmak hiç kimsenin haddi değildir. Eskiden “Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” derlerdi. Şimdi ise etrafımız salyangozlardan, akreplerden geçilmiyor. Ne günlere kaldık ya Rabbi?



Kahir ekseriyeti Müslüman olan ülkemizde laik yobazların değerlerimize saldırmaları 28 Şubat zihniyetinin hâlâ devam ettiğini gösteriyor. Mütedeyyin ve muhafazakâr insanlarımızı rencide eden bütün yaklaşımlar tehlikelidir. Hiç kimseye fayda sağlamaz. İslam’ın örtüsüne saldıran İslam’a saldırıyor demektir. Bu gerçeği görmeyen CHP zihniyeti bu kafayla nasıl iktidara gelecek? Hiçbir toplum, inancına yapılan saldırı ve hakarete izin vermez.



Sessiz kalmaz. İktidarımız tarafından kaldırılan başörtü yasağına rağmen, vesayetçi odakların bu hassas konuyu kurcalamaları milletimizin vicdanını yaralamıştır.

Milli birlik ve beraberliğimizin devamı için bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle… Vesselam…