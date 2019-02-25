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Bu kadınlar Türkiye’de bir ilk olarak dünyaya dünyaya açılmak istiyor

Bilecik Başköy Baştacı Kadınlar Derneği üyesi kadınlar, kent merkezi ve köylerinde yetişen cennet hurmasının kurutulmuş halinin patentini alarak Türkiye’de bir ilk olmayı hedefliyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:17
Bu kadınlar Türkiye’de bir ilk olarak dünyaya dünyaya açılmak istiyor

Bilecik Başköy Baştacı Kadınlar Derneği üyesi kadınlar, kent merkezi ve köylerinde yetişen cennet hurmasının kurutulmuş halinin patentini alarak Türkiye’de bir ilk olmayı hedefliyor. Kadınlar ardından cennet hurmasını önce Türkiye’ye ardından da dünyaya duyurmak istiyor.


Bilecik Belediyesi ve Bilecik’te faaliyet gösteren kadın dernekleri işbirliğinde hazırlanan Yöresel Ürünler Pazarı’nda el emeğiürünler sergilendi. Erişteden, salçaya, pekmezden ev yapımı ürünlere, ev süs gereklerden, mantılara birçok ürün Bilecik halkı ile buluştu. Vatandaşların beğenisine sunulan kurutulmuş cennet hurması ilgi odağı olurken bunu yapan kadınlar Türkiye’de ilk olmak istiyor.


"Bu pazarlar devam ettikçe daha çok satış olur"


Yöresel Ürünler Pazarı’nda hakkında bilgi veren Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Hidayet Öz, "Belediyemiz tarafından yapılan Yöresel Ürünler Pazarındayız. Bize de yer verdikleri için teşekkür ederiz. Elimizde ürettiğimiz mantımızı, kabağımızı, eriştemizi, çekirdeğimizi, kuru yufkamızı getirerek burada halkımıza hizmet vererek satıyoruz. Çok talebi yok ama ilerleyen zamanlarda bu pazarlar devam ettikçe duyuldukça daha çok satış olur" dedi.


"Türkiye hatta Dünya’ya tanıtmayı planlıyoruz"


Başköy Baştacı Kadınlar Derneği dernek kurucusu Fatma Duman, köylerinde yaşayan kadınlara bir kazanç kapısı olsun diye derneklerini kurduklarını anlatarak, "Burada el emeği ürünlerimiz sergileniyor. Tamamen organik hepsi. Bunlardan reçellerimiz, mantılarımız, tarhanalarımız var. Bu ürünleri sergileyip satıyoruz. Hem köyümüze hem kadınlarımıza bir kazanç elde ediyoruz bunlardan. Bunun yanı sıra köyümüzün meşhur cennet hurması var. Biz bunu kurutarak kuru hurma haline getirdik. Allah nasip ederse patentini almak istiyoruz biz. İleride Türkiye hatta dünyaya tanıtmayı hedeflediğimiz bir ürün bu. Başköy olarak inşallah patentini de alacağız" ifadelerini kullandı.


"Türkiye’de kurutulmuşu hiçbir yerde satılmıyor"


Fatma Duman kuru hurmayı nasıl yaptıklarını anlatarak, "Hurmalarımızın yapımı bunlar ham halinde kabukları soyuluyor kaynar kekikli suyun içerisine bastırılıyor ve ipe dizilip kurutularak elde ediliyor. Bunun tazesi de mevcut mevsiminde tazeleri de satılıyor. Başköy ve civar köylerinde yetişiyor bunlar. Bilecik genelinde yetişen bir meyve ve şu anda Türkiye’de kurutulmuşu hiçbir yerde satılmıyor. Biz Bilecik Başköy olarak bunun patentini alarak Türkiye genelinde duyurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:17
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