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'Bu kadın beni fena halde işkillendiriyor!'

Ahmet Hakan, eskiden babasından şikayetçi olacak kadar Adnan Oktar'a bağlı olan Ceylan Özgül'ün kendisini "işkillendirdiğini" ifade etti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:07
'Bu kadın beni fena halde işkillendiriyor!'

Adnan Oktar'a yönelik yürütülen operasyonu değerlendiren Ahmet Hakan, eski kedicik Ceylan Özgül hakkında "Beni fena halde işkillendiriyor" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Adnan Oktar itirafçısı” olarak arzı endam eden Ceylan adlı bir şahıs var. Bugünlerde sürekli ekranlarda...

Yıllarca Adnan Oktar’a “Sen dünyanın en karizmatik, en kaliteli insanısın. Aşkım benim” diye yalakalık yapan...

Öz babasını kendisini istismar etmekle suçlayıp, ancak daha sonra “Hepsi numaraydı” falan diyen...

Verdiği fotoğraflardan hiç de öyle “Adnan’ın elinde esir kalmış” gibi bir imaj vermeyen...
Bu şahıs, beni fena halde işkillendirmektedir.

Bu konuda çok kesin iki şey söyleyeceğim:

BİR: Adnan Oktar’ın ne mal olduğunu ortaya çıkarmak için Ceylan’a ihtiyaç yok!
İKİ: Ceylan, Adnan Oktar’la ilgili suçlamaları kuvvetlendirmiyor, zayıflatıyor!

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:07
  1. Adnan Oktar
  2. Ceylan Özgül

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