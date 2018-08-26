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Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük kızın canını hiçe saydılar

İstanbul Pendik'te küçük bir çocuğu çatıya çıkararak fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:53

Pendik'te küçük bir çocuğu çatıya çıkararak fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı. İki genç kız küçük kıza nasıl poz vereceğini de tarif ederken, küçük kızın canını hiçe sayan sorumsuzlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraf merakının nerelere geldiğini gösteren olay Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.

İki genç kız beş yaşlarında küçük bir kızı beş katlı apartmanın çatısına çıkararak fotoğraf çekmeye çalıştı. Küçük kız korkudan çığlık atmasına rağmen aldırış etmeyen genç kızlar küçük çocuğa nasıl poz vereceğini de tarif etti. Sorumsuzluklarına devam eden genç kızlar küçük kıza çatının en uca gitmesini de söyleyince küçük kız daha da korktu. Ardından çevrede bulunan vatandaşlar bu duruma tepki gösterince genç kızlar küçük kızı aşağıya indirdi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç kızlar küçük kızı çatıda fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Ardından küçük kıza nasıl poz vereceğini söyleyen kızlar biraz da yürümesini istiyor. Bu sırada küçük kız büyük korku yaşıyor.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 12:53
  1. Pendik

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