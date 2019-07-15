Bu kadarına da pes

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Rüzgar Enerji Santrali’nin 6 ünitesine ait 550 metrelik bakır topraklama kablosu çalındı.

Bandırma Jandarma Komutanlığına müracaat eden santral yetkilisi Y.E, Dutlimanı sınırları içerisinde bulunan 6 adet rüzgâr enerji santralinin (RES) yaklaşık 550 metre bakır topraklama kablosunun kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

Bölgeye sivil ekipler ve devriyeler gönderildi. Kabloların kesildiği yerlerin oksitlendiği görülerek hırsızlık olayının yeni olmadığı ve en az 10-15 gün önce gerçekleştirildiği kanaatine varıldı. Ayrıca olayla ilgili yapılan kamera incelemesinde herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bu durum üzerine hırsızlık olayını yapabileceği değerlendirilen şahıslar ile suç eşyalarını satabilecekleri yerler takibe alındı.

Bandırma Hurdacılar Sitesi’ne motosiklet ile üç şahsın geldiği ve bakır kablo satmak istedikleri yönünde istihbarat alındı. Elde edilen istihbarî bilgi doğrultusunda Bandırma Hurdacılar Sitesi’nde yapılan kontrolde; Y.Y., C.E. ve R.E. isimli şahıslar yanlarında bulunan 20 kilo bakır kabloyu satmak istedikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan Y.Y., C.E. ve R.E. isimli şahısların hırsızlığı B.K., A.K. ve O.E. isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdikleri öğrenilirken, adlî makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak Y.Y., C.E., R.E., B.K., A.K. ve O.E. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.