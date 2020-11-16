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Korona Virüs Bu kadarına da pes! 10 dakikada iki kez ceza yediler
Korona Virüs

Bu kadarına da pes! 10 dakikada iki kez ceza yediler

İstanbul Avcılar’da koronavirüs ile mücadele kapsamında denetlenen 7 kahvede, yasaklanmasına rağmen iskambil veya okey oynayan 95 kişiye 3 bin 180’er liradan toplam 302 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:42:00 -
Bu kadarına da pes! 10 dakikada iki kez ceza yediler

Ceza yazılan bir kahvehaneye 10 dakika sonra tekrar gelen görevliler, yine iskambil oynandığını belirleyince ikinci kez içeridekilere ceza kesti. Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir kahveyi denetleyen görevliler oyun kuralının ihlal edilmesinin yanı sıra içeride kasalar dolusu alkollü içecek de buldu. Bu işyeri hakkında ruhsata aykırı alkollü içecek bulundurduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Kahvehanelerde televizyon ekranında dışarıdan gelenleri gösteren güvenlik kameralarının bulunması da dikkat çekti.

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