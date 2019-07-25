0553 313 94 23

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak amacıyla, yasadışı kenevir yetiştiriciliği yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak amacıyla, yasadışı kenevir yetiştiriciliği yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir kısmı araziye, bir kısmı da ormanlık alandaki poşet saksılar içerisinde dikildiği gözlenen kenevir bitkilerinin, olası durumda seyyar olarak taşınmasının amaçlanması da ‘pes’ dedirtti.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi.


Jandarma tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla önceden belirlenen 3 farklı ev veeklentilerine düzenlediği operasyonda, 711 gram kubar esrar, bir kısmı arazide bir kısmı da seyyar poşet saksılara dikili 262 kök hint keneviri bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.



Seyyar hint keneviri yetiştiriciliği ‘Pes’ dedirtti


Operasyonda, jandarma ekiplerinin arazinin yanı sıra, ormanlık alandaki siyah poşet saksılar içerisinde dikilmiş vaziyette bulduğu yasadışı seyyar kenevir bitkileri ise ‘Pes’ dedirtti. Poşetli seyyar kenevirlerin olası durumda taşınabilmesinin amaçlandığı gözlendi.



Şüphelilerden 1’i tutuklandı


Operasyonda R.B. (41) ve S.B. (67) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.B. tutuklanırken, S.B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğru tercih için Bursa Büyükşehir'den adaylara destek
    1. Doğru tercih için Bursa Büyükşehir'den..
    2. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e..
    3. Johnson: "Brexit İngiltere’yi dünyanın..
    4. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    5. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    6. TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643..
    7. Öğrenciler geliyor şehrin ekonomisi..
    8. Fetih Müzesi’nde Kırgız esintisi
    9. Yılmaz’ın hayaliyle burslu okuyacaklar
    10. Eski belediye başkanını silahla..
    11. Bir modern üst geçit daha hizmete girdi
    12. Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
    13. Başkan Avcı; “Şehri inşa ederken..
    14. Süper buğdaylar elle tek tek hasat..
    15. Başkan Oprukçu: “İstihdam Ereğli’nin..
    16. Faiz kararının ardından dolarda son..
    17. Karacabey’de “Açık Kapı Günleri”..
    18. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    19. Spot piyasada elektrik fiyatları
    20. İlk icraati olay oldu! Johnson'dan..
    21. Tunus’un geçici Cumhurbaşkanı El Nasır..
    22. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde..
    23. Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan..
    24. Muğla'da elektrik akımına kapılan..
    25. Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme..
    26. MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA..
    27. Dünyaca ünlü turistik turlar yapan big..
    28. Sel bölgesinde ön hasar tespit..
    29. Milli Savunma Bakanlığından “sıfır..
    30. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı