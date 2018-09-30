0553 313 94 23

Bu kadarı barbarlık! Onlarca Bursasporlu Beşiktaşlı taraftarı linç etti

Sosyal medya Bursaspor taraftarının karıştığı barbarlığı konuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kalabalık Bursaspor taraftarının Beşiktaşlı bir taraftarı linç etmeye çalıştıkları görülüyor.

30 Eylül 2018 Pazar 16:33

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor’un taraftarlarının karıştığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Maç için Bursa’dan otobüslerle Sivas’a doğru yola çıkan Bursasporlu taraftarların, neresi olduğu bilinmeyen bir yerde tek başına gördükleri Beşiktaşlı taraftara saldırdığı görüntüler şok etkisi yarattı.

Tahminen dinlenme tesisinde karşılaştıkları Beşiktaşlı taraftara tekme tokat saldıran onlarca Bursaspor taraftarını etraftaki insanlar güçlükle sakinleştiriyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken taraftarın durumu ise bilinmiyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:33
  1. Sivas
  2. Bursaspor
  3. taraftar
  4. Beşiktaş taraftarı
  5. linç
  6. barbarlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün günü toprağa verildi!
    1. Düğün günü toprağa verildi!
    2. Görevi başında kalp krizi geçirip ölen..
    3. Kerkük'te 15 yıl aradan sonra bir ilk
    4. Aralarında kan davası olan aşiretler..
    5. ABD’den tehlikeli provokasyon! 12 mil..
    6. PKK'nın sözde lider kadrosundaydı.....
    7. Palamutun fiyatı 10 TL'ye geriledi
    8. İki Fransız asker ölü bulundu!
    9. Şanlıurfa'da iki kardeşi öldüren..
    10. Yaşar Güler, mevkidaşı Dunford ile bir..
    11. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye şok..
    12. Bu kadarı barbarlık! Onlarca..
    13. TSK akıllarını aldı! Zeytin Dalı..
    14. Gölde 'dev' yakaladılar! 4 kişi zor..
    15. Mendil satan çocuklar 'Şirin Baba'..
    16. Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem
    17. Fırtına bekleyen Trakya yağmura tutuldu
    18. Endonezya mesajı: Yaralarını sarmaya..
    19. İstanbul Kartal'da uyuşturucu..
    20. Uçuruma yuvarlanan paraşütçüyü AFAD..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?