Bu kadarı barbarlık! Onlarca Bursasporlu Beşiktaşlı taraftarı linç etti

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor’un taraftarlarının karıştığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Maç için Bursa’dan otobüslerle Sivas’a doğru yola çıkan Bursasporlu taraftarların, neresi olduğu bilinmeyen bir yerde tek başına gördükleri Beşiktaşlı taraftara saldırdığı görüntüler şok etkisi yarattı.

Tahminen dinlenme tesisinde karşılaştıkları Beşiktaşlı taraftara tekme tokat saldıran onlarca Bursaspor taraftarını etraftaki insanlar güçlükle sakinleştiriyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken taraftarın durumu ise bilinmiyor.