Bu kadar sakin durduğuna bakmayın... Katil çıktı

ABD'nin Portland kentinde yaşayan Daniel Brophy, Haziran ayında çalıştığı okulda silahla vurularak öldürüldü. 63 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili soruşturma 3 aydır sürerken, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Brophy’nin katil zanlısı olduğu şüphesiyle 27 yıllık eşi Nancy Crampton Brophy tutuklandı. Nancy ile ilgili şok edici detay ise ABD basınının gündemine oturdu.

The Wrong Husband’ın da (Yanlış Koca) aralarında olduğu bir dizi romanın yazarı olan 68 yaşındaki kadın, "cinayet geliyor" denebilecek yazılar kaleme almış.

Kitaplar dışında blog yazıları da yazan Nancy, 2011 yılında "How to Murder Your Husband (Kocanızı nasıl öldürürsünüz?)" başlıklı bir denemeye imza atmış.

Yazıda, zehirlemeden kiralık katile kadar birçok seçeneği değerlendiren Nancy’nin, 7 yıl sonra bunu gerçekleştirmesi ABD’de şok etkisi yarattı.

Kadının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.