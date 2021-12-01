Kırk yıldır PKK ile uğraşıyoruz. Bitiremedik, üstelik de TBMM’de temsilcileri var. Bu musibet de yetmemiş ki, FETÖ denen örgütü başımıza sardılar. Hele PKK ‘belli boncuk’. Yani dağbaşında silahlı bir örgüt. Bu FETÖ denen örgüt gizli ve sinsi her kalıba giriyor. Devletin üst kademesinden alt kademesine kadar.

Söylentiye göre üst kademede tamamen silinmiş değil. Alt kademede ise karmaşık bir durum. Yani bazısı iftiraya uğramış görevden (biraz kurunun yanında çok yaşlar yanmış) alınmış! Nasıl, bir kimse şu şu (itirafçı) şahıslar FETÖ olsun görevden (bazıları) alınmış! Bunlar fakir fukara çocukları, durup dururken ne diye FETÖ’cü olsunlar ki. Belki içlerinde FETÖ’cü olan da vardır! Bunlardan biriyle karşılaştım. Bizi yöneten büyüklerimizin bazıları, meğerse safmışız, aldanmışız dediler. Biz ise polis veya astsubay; mesela; haydi haydi aldandık. Boşu boşuna görevden atıldım. Maaşımdan 5-10 kuruş birikimle 2. el bir taksi aldım, bir kargo şirketinde bir sene düşük ücretle çalıştım. 2. sene sana iş veremiyoruz dediler. “Benim gibi birçoklarına da yazık ettiler!” dedi.

Bu kadar musibetlere rağmen yine de dimdik ayaktayız. Şükürler olsun Yaratıcıya. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçit vermez dağların altında tüneller açıp ulaşımda kolaylıklar sağladı. Bölünmüş yollar, köprüler, hastaneler ve bir sürü hizmetler yaptı. Fakat gıdada kalite diye bir şey kalmadı. Ülkemiz 80 milyonu geçti diye böyle mi olacaktı? Hele şu fırınlarda somun ekmeğin dışı pişmiş, içi hamur olarak çıkıyor. Sahi bu belediyelerle Tarım Bakanlığı ne iş yapar acaba?

Vee. Bir fiyat artışlarıyla karşılaştık. Örneğin: Bir torba 25 kiloluk kömür 35 liradan 75 liraya çıktı. Pes doğrusu. Hele şu elektrik zammı. Tarım sulamayı bitirme noktasında elektrikle ilgili Aksa denen kuruluş, kayıp-kaçak elektrik kullananları bulamayıp işin kolayına kaçıp, faturasını ödeyen namuslu insanların üzerine veriyor zammı! Sözleri hikmetlerle dolu Nasreddin Hocamız (merhum) evin içerisinde birkaç akçesini düşürmüş. Çıkmış dışarıda ararken komşularından bir kimse, hoca burada bir şey mi düşürdün dediğinde hocamız, evin içinde düşürdüm de orası karanlık demiş.

Eee, şimdi ne diyelim. Çok zamandır karanlıkları aydınlatıp, yitiklerimizi bulamadık!

Derler ki; insanlığın mektebi yoktur. İstisnasıyla beraber doğrudur. İlim (tahsil) cehli giderir, insanlık öğretmez. Eğer bir kimsenin fıtratında, yaradılışında insanlık yoksa örneğin; bazı kimseler vardır, üniversite, fakülte bitirmiş. İnsanlıktan yoksun kimselerdir. 1 torba kömürü 35 liradan 75 liraya çıkaran kimselerden insanlık beklenir mi? Belki de bu Erdoğan hükümetine kasıtlı fiyat artışları olabilir.

Şu televizyon, basın yayın kuruluşlarına mutlaka ve mutlaka hükümetimiz bir çekidüzen vermelidir. Yoksa bu gidiş çıkmaz sokaktır

Bakıyorum da şu muhalefetteki birçok statükonun şımarık çocukları, siyasi partilerin Sayın Erdoğan hükümetine yalan yanlış atıp tutmalarına.. Geçmiş senelerimizin birinde Cumhurbaşkanlığı Orkestrası konserler vermek için Bayburt ilimize gitmiş. Konserin bitiminde bir yetkili orada bulunan topluluğun içinden bir ihtiyara, konserimizi beğendiniz mi demiş. O ihtiyar da Bayburt Bayburt olalı böyle musibet görmedi demiş.

Selamlar ve iyi günler…