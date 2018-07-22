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Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?

Almanya’da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye’de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek'in polis otosu görünümlü aracıyla sınırı nasıl geçtiği ise merak konusu oldu.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:31
Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?

Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'ya dönüşünde aracıyla otobanda seyrederken, yanında oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. Ancak gurbetçi genç Şimşek'in otomobilini bu haliyle sınır kapısından nasıl geçirdiği ise anlaşılamadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi.

Ümit Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:31
  1. polis aracı
  2. sınır kapısı

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