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Gündem Bu kaçıncı? Bir çocuk daha kalp krizinden hayatını kaybetti!
Gündem

Bu kaçıncı? Bir çocuk daha kalp krizinden hayatını kaybetti!

Eyüpsultan’da okulda baygınlık geçiren 12 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 19:24:00 -
Bu kaçıncı? Bir çocuk daha kalp krizinden hayatını kaybetti!

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, teneffüste sınıf penceresinden baktığı esnada fenalaştı. Bir süre sonra yere yığılan Demir’i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir’in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Demir’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Demir’in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

 

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