Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp kalplerde yer etti

Gayrimenkul sektöründe 45 yıldır yenilikçi projeleriyle adından söz ettiren Sinpaş, 2020’ye çeyrek kala ilk günkü azim ve tutkuyla çalışmalarına devam ettiklerini çektikleri reklam filmiyle anlattı. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Meşguliyetimiz beton, çimento gibi görünse de aslında biz yuva yapıyoruz. 45 yıldır kalplerde iz bırakıyoruz” mesajını verdi.

Sinpaş GYO, 45. kuruluş yılının son günlerinde gayrimenkul sektörüne sunduğu katma değeri bir reklam filmiyle anlattı. Sinpaş, bugüne kadar geliştirdiği markalı konut ve ticari projeleriyle sektöre liderlik etmenin yanında sayısız insanın hayallerine ortak olduğunu, hayatlarına dokunduğunu ve kalplerinde iz bıraktığının altını çizdi. Yeni reklam filminde hayata geçirdiği projelerinden birkaç kesite yer veren marka, özenli yaşam alanlarının ardında 45 yılın azmi, tutkusu ve güveni olduğunu vurguladı.

Farklılıklarla bugünlere geldik

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Meşguliyetimiz beton, çimento gibi görünse de aslında biz yuva yapıyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun vizyonumuzla, yaşam değeri oluşturuyoruz. Yenilikçilik ve refleks sahibi olmak doğamızda var. Bu yüzden her yaptığımız işe bir farklılık katıyoruz. Yenilikçi yaklaşımımızla işimizden hem keyif alıyor hem de kattığımız değerle bir adım daha yükseliyoruz” dedi.

İnsan hayatına farklı dokunuş

“Sinpaş GYO yarım asra yaklaşan geçmişiyle inşaat ve gayrimenkul sektörünün en tecrübeli ve güçlü firmalarından biridir’’ diyen Çelik şöyle konuştu: ’’Şirketimiz 1974’ten bugüne uzmanlık, güven, kalite, özgünlük, doğa ve insan sevgisi temelleri üzerinde yükseldi ve hem çalışma ortaklarımız hem de müşterilerimiz için güvenli bir liman oldu. Güvenirliğini ise tesadüflerle değil, çalışma ve vaat edileni yerine getirmeyle sağladı. Sinpaş ilk günden bugüne sadece çağın gerekliğine uygun olarak, insan hayatına dokunmayı misyon edindi. Bu sebeple geliştirdiğimiz her proje bulunduğu bölgeye değer katarak gelişimine katkıda bulunmuştur. Projelerimiz büyük hayallerin ürünü olsa da hayata geçirilme biçimi daima gerçekçi oldu. Geçmişte; sektörün bugünkü kadar şeffaf olmadığı dönemlerde bile Sinpaş sözünde duran bir marka olarak rakiplerinden ayrıştı. Bu güvenin temelinde şirketimizin 45 yıldır yerine getirdiği taahhütler vardır.”