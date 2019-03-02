0553 313 94 23

"Bu ittifakın amacı Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan bu ittifakın amacı, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır çünkü bizim 'Büyük Türkiye' idealimiz var. Bu hedeflerimize; 2023, 2053, 2071'e güçlü bir Türkiye olarak, güçlü bir Türk milleti olarak ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz budur"- "CHP'nin içinde DHKP-C'liler vardır. PKK ile DHKP-C arasında bir fark var mı? Hepsi birlikte Türkiye'ye saldırıyorlar, Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Sen önce içindeki hainleri temizle temizleyebiliyorsan. Nerede kaldı Atatürk'ün CHP'si. Bunlar Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinen asalaklardır"

02 Mart 2019 Cumartesi 17:10
"Bu ittifakın amacı Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır"

BURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan bu ittifakın amacı, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır çünkü bizim 'Büyük Türkiye' idealimiz var. Bu hedeflerimize; 2023, 2053, 2071'e güçlü bir Türkiye olarak, güçlü bir Türk milleti olarak ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz budur." dedi.

Osmangazi Belediyesi Emek Bilgi Evi'nin açılışına katıldıktan sonra aynı yerdeki parkta toplanan vatandaşlara hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önünde engeller olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz güçlendikçe bu engellerin ebadı da büyük olacak. Yani daha büyük engeller önümüze çıkaracaklar ama bugüne kadar yılmadığımız gibi bundan sonra da inandığımız yola Türkiye'nin bekası için el ele birlikte yürüyeceğiz. MHP ve AK Parti olarak biz sadece 31 Mart için gücümüzü birleştirmedik, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve zorluklar karşısında biz de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek için Cumhur İttifakı'nı kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan bu ittifakın amacı, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır çünkü bizim 'Büyük Türkiye' idealimiz var. Bu hedeflerimize; 2023, 2053, 2071'e güçlü bir Türkiye olarak, güçlü bir Türk milleti olarak ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz budur."

- "Siz PKK'nın kuklasısınız"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin bekası için kurulduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nda vatanını, milletini sevenler ile bayrak, vatan, devlet için şehit olmaya hazır olan vatanseverlerin bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu birlikteliğin pazara kadar değil mezara kadar süreceğini belirtti.

Kendilerinin karşısında da başka bir ittifak olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "CHP var, İP var, HDP var. Tamam siyasi partiler var. Peki bu ittifakın içinde olan, burada da CHP'nin adayını destekleyen HDP kimin güdümünde? Kandil'in güdümünde değil mi? PKK'nın güdümünde değil mi? Meclis'te bütçe konuşmalarında da yüzlerine söyledim. Siz PKK'nın kuklasısınız. PKK izin vermezse konuşamazsınız bile. Doğru mu? Doğru. Peki PKK bu koalisyonun içinde değil mi? DHKP-C yok mu? FETÖ yok mu? Tüm terör örgütleri yok mu?" ifadelerini kullandı.

- "Liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir"

Çavuşoğlu bölücülere, terör örgütlerine karşı olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da söyledim, altını çizerek bir kere daha söylüyorum. CHP Grup Başkanvekili de suç duyurusunda bulunacakmış, bulunsun. CHP marjinalleşen bir partidir. Tıpkı Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri yok mu? Var. Peki ben size daha da ötesini söyleyeyim. CHP'nin içinde DHKP-C'liler vardır. PKK ile DHKP-C arasında bir fark var mı? Hepsi birlikte Türkiye'ye saldırıyorlar, Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Sen önce içindeki hainleri temizle temizleyebiliyorsan. Nerede kaldı Atatürk'ün CHP'si. Bunlar Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinen asalaklardır. Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi ulaştırmak isteyenler işte buradadır, liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'dir. İşte tüm bunları göz önünde tutarak bize düşen daha çok çalışmaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki "Sembol Yasası"na da değindi.

"Bozkurt" işaretinden rahatsızlık duyanlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Avusturya dedi ki 'PKK sembollerini engelleyecek bir yasa çıkaracağız.' Bir baktık ki yasaklanan semboller içine 'Rabia' ve 'Bozkurt' işaretini de koymuşlar. Ben de Dışişleri Bakanına, 'İnşallah Avusturya'ya ilk geldiğim zaman bir elimde Bozkurt, diğer elimde Rabia işaretiyle gireceğim.' dedim. Bizleri yasaklar yıldıramaz. Biz yasaklarla mücadele için geldik. Bizleri yolumuzdan kimse çeviremez." diye konuştu.

- "Birlikte destan yazacağız"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da 29 gün sonra çok önemli bir seçimin gerçekleşeceğini hatırlattı.

Bu seçimlerde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçilmeyeceğini vurgulayan Büyükataman, Türkiye'nin çok önemli ve kritik bir süreçten geçtiğini anlattı.

Büyükataman, 15 Temmuz'u asla hatırdan uzak tutmayacaklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'da arzu ettiklerine ulaşamayan, hesaplarını hayata geçiremeyen, yarım kalmış hesapları için fırsat kollayan iç ve dış odaklara, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle, nasıl 24 Haziran'da bu hesapları boşa çıkarmışsak, aynı anlayış ve hassasiyet içinde bu çevrelere bir kez daha birlikte ders vereceğiz. Birlikte, bu ülkenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana, destan yazarak Allah'ın izniyle bir kez daha göstereceğiz. Burada bulunan, bulunmayan bütün arkadaşlarımıza ulaşarak, sevdası Türkiye olan, sevdası Bursa olan bütün hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle sıkmadık el bırakmayacak, çalmadık kapı bırakmaksızın bu 29 günü birlikte değerlendireceğiz ve inanıyorum ki Bursa'da Cumhur İttifakı bir kez daha, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi destan yazacak ve Türkiye'nin geleceği, Bursa'mızın yarınları adına karanlık hesaplar içinde olanların oyunlarını boşa çıkartacak."

Emek Bilgi Evi'nin açılışına, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile vatandaşlar katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, program öncesinde Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:10
  1. Bursa
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayetin ses kayıtlarını mahkemede dinlettiler
    1. Cinayetin ses kayıtlarını mahkemede..
    2. Londra derbisinde kazanan çıkmadı
    3. "Tüm ekip arkadaşlarıma destek ve..
    4. Sarı Yelekliler’in 16’ncı haftası..
    5. Ahşap baraka alevlere teslim oldu,..
    6. Futsal müsabakakaları Safranbolu’da..
    7. Çorum’a iki adet mobil atık merkezi
    8. Otomobildeki cinayetin zanlısı..
    9. Galatasaray kafilesi Erzurum’da
    10. Milas’ta ev yangını: 1 ölü
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gizem..
    12. Köyceğiz’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    13. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
    14. Bakan Kurum, Antalya’da ok attı
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. "Türkiye, teröristleri kaynağında..
    20. Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli..
    21. Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile..
    22. Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
    23. Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü
    24. Ali Ekinci’den gövde gösterisi
    25. Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden..
    26. "Projeleri hizmet anlayışını yarıştırın"
    27. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    28. TY Elazığspor - Denizlispor maçının..
    29. Pakistan-Hindistan gerilimi için..
    30. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...