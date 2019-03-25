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"Bu imzaya karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "(Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması) Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil"- "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır"- "Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz"- "Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir"- "Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız"

25 Mart 2019 Pazartesi 20:56
"Bu imzaya karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değil"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına ilişkin, "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Antalya Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye toprakları olan Golan Tepelerinin sözde "İsrail'in toprakları olduğunu" kabul eden bir belgeye imza attığını anımsatarak, "Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Buna tepkisini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanı başında da Netanyahu. Baştan söylüyorum. Biz bu imzaya karşıyız. Bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır. Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz. Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir. Amerika'nın hukuk tanımaz, uluslararası hukuk tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ve sürekli İsrail'in zulmüne verdikleri destek ve şimdi de Golan Tepelerinin işgaline meşruiyet kazandırma çabaları. Türkiye sonuna kadar bu konuda da gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla da bir hareket edecektir. Çünkü tek taraflı atılan bu adımları biz desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Birleşmiş Milletler dahil her platformda ne gerekiyorsa onu da yapacağız inşallah."

- "Tüm mağdur ve mazlumların umudu Türkiye"

Bugün ülkenin sorumluluğunun 781 bin kilometrekare topraklarıyla sınırlı olmadığını her platformda anlatmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1,8 milyar ümmetin umudu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tüm mağdurların ve mazlumların umudu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Müslüman olsun olmasın tüm mazlumların yanında olduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, bu konularda en büyük hassasiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun çalışma arkadaşlarının gösterdiğini bildirdi.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:56
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Golan tepeleri
  3. Suriye

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