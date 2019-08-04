0553 313 94 23

Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nde bu sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak, Bartın ile birlikte Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 07:44
Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu sabah ve öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın pazar gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sakarya'ya uyarı

Sakarya'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın 06.00-15.00 saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu

Düzce valiliği de uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi.

Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 07:44
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Rize
  7. Ordu
  8. İstanbul
  9. Giresun
  10. Artvin
  11. sağanak yağmur
  12. sağanak yağış
  13. Meteoroloji
  14. hava durumu
  15. hava durumu nasıl olacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi
    1. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarılar..
    2. Suriyeliler ve diğer göçmenler için..
    3. Akşener'e büyük şok... Yüzlerce İP'li..
    4. Dev proje! Açılışını Erdoğan bugün..
    5. ABD'den 'ateşkes' açıklaması: Türkiye...
    6. Vali Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi..
    7. İliç’te anız yangını
    8. Kuşadası dünyaca ünlü plajları..
    9. Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak..
    10. Başkan Günel, kardeş kent ziyareti..
    11. ABD'den "İdlib'de ateşkes" açıklaması
    12. ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı..
    13. İl Seçim Kurulu hakimi İYİ Parti'nin..
    14. İzmir'de seyir halindeki otobüste..
    15. Çeşme’de tur otobüsü alev alev yanarak..
    16. ABD’deki silahlı saldırıda ölenlerin..
    17. 18 katlı lüks binanın çatısı alev alev..
    18. ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı..
    19. 13 Yaşındaki Hüseyin’in katil zanlısı..
    20. Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza..
    21. 20’nci Uluslararası Büyükçekmece..
    22. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm..
    23. Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin..
    24. ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu!
    25. ABD'nin Teksas eyaletinde katliam!..
    26. Malatya’da iki otomobil kafa kafaya..
    27. Manisa’daki depo yangınında 3 araç ve..
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. İran idama mahkum ettiği Kanadalıyı 11..
    30. Büyükçekmece'de festival alanında..
    Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!‘Dünyada eşi benzeri olmayan olmayan bir proje’
    Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!‘Dünyada eşi benzeri olmayan olmayan bir proje’
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı
    Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı