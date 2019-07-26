Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.26 Temmuz 2019 Cuma 07:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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