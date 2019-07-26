0553 313 94 23

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 07:48
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 07:48
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Ordu
  4. Giresun
  5. Artvin
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. hava durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünal Karaman: Eksiklerimizin farkındayız
    1. Ünal Karaman: Eksiklerimizin farkındayız
    2. Dehşete düşüren olay! Parçalayıp..
    3. Düzce'de afetzedelere ödemeler başladı
    4. TSK vurdu, İsrail ajanlarının..
    5. Eskişehir’de otobüs kazası: 13 yaralı
    6. Dolar/TL 5.66’yı gördü
    7. Her yıl iki dev havalimanı ve bir..
    8. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı..
    9. Hainlere bir darbe daha… Çok sayıda..
    10. Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole..
    11. Orduda yenilenme! 8 Korgeneral..
    12. F-35’lerin boşluğu doldurulacak
    13. Pendik’de bulunan Marina’da yangın..
    14. Ataköy Marina’da yangın
    15. İzmir’de iki grup arasında silahlı..
    16. CHP’li belediyede büyük deprem… 800..
    17. Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur..
    18. 26.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. AK Parti raporlardı… Korkunç rakam:..
    20. Adıyaman’da hain saldırı… 1 polis ağır..
    21. 'Sana kola alacağım' dedi... Tüm..
    22. Türkiye kırmızı bültenle arıyordu…..
    23. Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı..
    24. Duyan herkes oraya koştu... Evinin..
    25. Trump'tan 'idam' hamlesi... 62 kişi..
    26. Şaşırtan gerçek ortaya çıktı… Herkes..
    27. Dehşete düşüren olay… Bavulun içinden..
    28. Hakkari’de hava destekli operasyon: 8..
    29. Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale..
    30. Hakkari'nin Yüksekova kırsalında..
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi