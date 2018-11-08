Meteoroloji bu illerde yaşayanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 17