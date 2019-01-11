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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Antalya İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

11 Ocak 2019 Cuma 07:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2),İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2),İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don olayı uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GİRESUN °C, 15°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 07:40
  1. Yalova
  2. Muğla
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Eskişehir
  7. Çanakkale
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Meteoroloji

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