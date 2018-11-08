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Meteoroloji bu illerde yaşayanları uyardı

Meteoroloji'den alınan verilere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, Düzce, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Kırklareli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:47
Meteoroloji bu illerde yaşayanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 17 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 18 

İzmir: Az bulutlu 21 

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19 

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 17 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:47
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Meteoroloji
  12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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