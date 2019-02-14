Bu ilçede sevgililerin umutları suya düştü, evlenenlerin yüzde 59,6’sı boşandı

Aydın’da gerek sivil toplum örgütleri gerekse devletin tüm çabalarına rağmen evlilik sayısı düşerken, boşanma oranları da artıyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde ise 2018 yılında 109 kişi ömür boyu mutluluk için nikah defterine imza atarken, 65 kişi de hakim karşısına çıkıp evliliklerini sonlandırdı. İlçede yaşanan ve yaklaşık yüzde 60’a varan boşanma olayları mercek altına alındı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Aydın’da, Türk aile yapısını ayakta tutan en önemli faktörlerin başında gelen evlilikler hızla yok oluyor. Her yıl nüfusa göre evlilik oranınında düşüş yaşanırken, boşanma olaylarında da ciddi, oranda artış olduğu belirlendi. Büyük umutlarla hayatlarını birleştiren ve bir ömür boyunca birlikte yaşamaya karar veren pek çok çift kısa sürede boşandı.

Aydın’da 2018 yılında 7 bin 734 çift evlenirken, 2 bin 677 çift ise evliliklerini bitirerek boşandı. Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da mutlu bir yuva kurmak için evlenen 7 bin 734 çifte karşılık, 2 bin 677 çift ise çeşitli nedenlerden dolayı boşanarak evliliklerine nokta koydu. Verilere göre Aydın’da evlenme-boşanma sayıları birbirine yakın olan bazı ilçeler dikkat çekerken bazı ilçelerde adliye bulunmaması nedeniyle boşanma olayı kaydedilmedi.

Karacasu’da boşanma oranı dikkat çekti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları birbirine en yakın ilçe olurken, 109 çift evlenirken, 65 çift ise boşandı. Bozdoğan’da 191 evlenme 42 boşanma, Çine’de 298 evlenme 67 boşanma, Didim’de 617 evlenme 306 boşanma, Efeler’de 2078 evlenme 876 boşanma, Germencik’te 318 evlenme 91 boşanma, Kuşadası’nda 883 evlenme 478 boşanma, Nazilli’de 1128 evlenme, 448 boşanma gerçekleşti.

Adliyesi olmayan ilçelerde ise verilere göre, Buharkent’te 95, İncirliova’da 369, Karpuzlu’da 49, Koçarlı’da 112, Köşk’te 193, Kuyucak’ta 159, Sultanhisar’da 132, Yenipazar’da 91 çift evlendi.