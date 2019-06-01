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Bu ilçede 100 yıllık gelenek devam ettiriliyor

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yüzyıldır yaşanılan gelenek bu Kadir Gecesi’nde de çocuklar tarafından yaşatılmaya devam etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
Bu ilçede 100 yıllık gelenek devam ettiriliyor

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yüzyıldır yaşanılan gelenek bu Kadir Gecesi’nde de çocuklar tarafından yaşatılmaya devam etti.


Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşatılan gelenek ilçede 100 yıldır nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Her yıl Kadir Gecesi’nde yaşatılan gelenekte çocuklar ellerine aldıkları, tenekeler, su şişeleri ve davullara çalarak kapı kapı şeker topluyor. Geçmişten bugüne yaşatılan gelenekte iftar sonrası dışarı çıkan çocuklar gruplar halinde gezerek mahalle sakinlerinden şeker topluyor. Sadece yılda bir kez Kadir Gecesi’nde bu geleneğin yaşatıldığını ifade eden Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş, bu geleneğin yüz yılı aşkın bir süredir yapıldığını söyledi.


Başkan İbaş, "Tabii bunun nerede başladığını bende tam olarak bilmiyorum. Bunun hakkında bir araştırma var mı bir bakmak lazım. Ama çocukluğumuzdan beri yaşadığımız bir adet bir gelenek. Biz de çocukken bu şekilde dolaşmıştık. Tabii şeker topluyorduk. Ama daha öncesinde şeker olmadığı dönemlerde baklava, iğde, kuru üzüm ve kuru yemiş verilirmiş. Ve bunları çocukla hep çantalarında toplayıp bayram gününde aileleri ile birlikte gelen misafirlerine ikram ettikleri söyleniyor. Yani adetin başlangıcı bu şekilde ve uzun bir süredir yaşanıyor. Ben çocukluğumdan biliyorum babam çocukluğundan biliyor yani 100 yılı aşan bir gelenek olduğunu tahmin ediyoruz. Gelenekler toplumda nesilden nesile aktarılıyor. Bu gelenek de ölmedi, devam ediyor. Toplumumuzun bu tür etkinlikleri çocuktan çocuğa ve nesilden nesile aktarılması bir şans. Kaybolmaması için biz de uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.


Sokaklarda teneke, su şişelerini ellerine aldıkları çubuklar ile çalan çocuklar ise çok mutlu olduklarını ve kapı kapı gezerek şeker topladıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
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