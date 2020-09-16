Bu ilaçları kullananlar dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor

American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, mide asidi önleyici ilaçların koronavirüse yakalanma riskini arttırabileceği belirtildi. Asit önleyici mide ilaçları ve Covid-19 riskine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, bu ilaçların toplumda kullanılma oranının yüksek olduğunu belirterek, kişini kemik kırıklıklarını artırabileceğini, böbrek yetmezliği ile ilişkili olabileceği ve B12 vitamini ile magnezyum emilimini azaltabileceğini belirterek enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Enfeksiyon riskini artıroyor

Prof. Naharcı, Bu ilaçların mide asit miktarını azaltarak bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksyiyon riskini arttırdığını ifade ederek, "bağırsak sistemine geçen mikropların da önce bağırsakta ve sonra da akciğer ve zatürre gibi diğer organlara yayılarak enfeksiyon yaptığı öngörülüyor" dedi.

Araştırmaya 50 bin kişi katıldı

Uluslarası dergide bu ilaçların Kovid-19 riskine yönelik sonuçlarının yayınlandığını söyleyen Prof. Naharcı, "Çalışma ile günde tek doz 'asit önleyici ilaç' kullanımı, Covid-19 riskini iki katın üzerinde artırırken, iki doz kullananlarda bu riskin dört kata yakın arttığı gözlemlendi. Sonuçlar, bu ilaçların kullanımının Covid-19'a yakalanma riskiyle bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.