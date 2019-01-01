Bu ihaleler 6 ilçeyi ihya edecek

Geçen hafta 2018 performansıyla ilgili önemli rakamları kamuoyu ile paylaşan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2019 yılı içerisinde öncelikli olarak ihale yoluyla satış yapmayı planladığı arsaları kamuoyuna açıkladı. Şirket; ikisi gelir paylaşım modeli, yedisi anahtar teslim modeli ile olmak üzere toplam 7 arsa için yılın ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ihaleleri gerçekleştirecek.

Hangi ilçeler hangi ihalelerle öne çıkıyor?

-İstanbul-Küçükçekmece:

Bizim Mahalle 1. Etap 2. Çeyrek

-Ankara-Çankaya Saraçoğlu: 3. Çeyrek

-İstanbul-Arnavutköy Dursunköy:

1. Etap 1. Kısım 2. Çeyrek

-İstanbul-Arnavutköy Dursunköy:

1. Etap 2. Kısım 2. Çeyrek

-İstanbul-Arnavutköy Dursunköy:

1. Etap 3. Kısım 2. Çeyrek

-İstanbul-Arnavutköy Dursunköy:

1. Etap 4. Kısım 2. Çeyrek

-İstanbul-Bakırköy Şevketiye: 2. Çeyrek

-İstanbul-Başakşehir Metrokent: 4. Çeyrek

-Samsun-Canik: 4. Çeyrek