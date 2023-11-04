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Siyaset Bu iddia CHP kurultayına bomba gibi düşer! FETÖ milyon dolarlık delege “satın” aldı!
Siyaset

Bu iddia CHP kurultayına bomba gibi düşer! FETÖ milyon dolarlık delege “satın” aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 19:26:00 -
Bu iddia CHP kurultayına bomba gibi düşer! FETÖ milyon dolarlık delege "satın" aldı!

Gelen bomba iddiaya göre FETÖ, CHP’de Özgül Özel’in kazanmasını istiyor ve delege satın almak için kesenin ağzını açtı. İddiaya göre bazı delegelere Özel’i desteklemeleri karşılığında milyon dolarlar verildi. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ise işbirliği yapıyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken gündeme bomba bir iddia dúştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, kurultayda genel başkanlık seçimi için yeterli imzayı toplayarak genel başkan adayı oldu. CHP Kurultayında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" dedi.

“Özgür Özel ile İmamoğlu işbirliği yapıyor”

Gazeteci Arzu Erdoğralı'a ulaşan bomba iddiaya göre ise FETÖ CHP’de Özgür Özel’in kazanmasını istiyor ve delege satın almak için kesenin ağzını açtı. İddiaya göre bazı delegelere Özel’i desteklemeleri karşılığında milyon dolarlar verildi.
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ise işbirliği yapıyor.

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