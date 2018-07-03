Bu yiyecekler sindirimi kolaylaştırıyor!

Rafine edilmeden kullanılan pirinçteki lif oranı oldukça yüksektir. Mide bulantısı ya da mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları yaşayan kimselere pirinç tavsiye edilmektedir. Ayrıca, pirincin kaynatıldığı suyun içilmesi de ishale iyi gelmektedir.

Sindirimi kolaylaştıran besinlerin başında su gelmektedir. Düzenli olarak yeteri miktarda su içilmesi bu konuda yardımcı olacaktır. Ayrıca tüketilen besinler ile de su tüketilmesi sindirim problemleri karşısında tavsiye edilen bir durumdur.

Genellikle karın ağrısı problemi karşısında tüketilen nane çayı da hazımsızlığı gideren besinlerin başında gelmektedir.

Zencefilin yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesine yardımcı olduğu yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir. Bu yüzden de sindirimi kolaylaştıran besinlerin ilk sıralarında zencefil gelmektedir.

Sağlıklı yağların tüketilmesi hem kalbe faydalıdır hem de sindirimin daha kolay gerçekleşmesine neden olmaktadır. Sindirim problemi yaşayan kimseler zeytinyağı, balık yağları yada keten tohumu yağı tüketerek bu probleme doğal yollardan çare bulabilmektedir.

Midede gaz problemi yaşayan kimseler muz tüketerek olumlu sonuçlar alabilmektedir.

Sinidirm problemi yaşayan kimselere sebzeleri haşlanmış olarak tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü sebzelerin haşlanma sonucunda fiber yapıları bozulur ve daha kolay bir şekilde sindirilirler.

İnsanlar arasında da bilinen ve enfeksiyonlara karşı oldukça etkili olan sarımsağın mide şişkinliğine iyi geldiği de belirlenmiştir. Düzenli olarak tüketilmesi insanlara büyük faydalar sağlamaktadır.

Karahindiba yeşili hem insanlar için gerekli olan C vitaminiı açısında zengin bir kaynaktır hem de sindirime yardımcı olan özellikleri bulunmaktadır.

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