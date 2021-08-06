'Bu hükümet giderse, soruşturma geçireceksiniz diyerek gözdağı veriyorlar!'

Kurttan korkanlar, koyun beslemesin. Ben, eski Türkiye’nin faşizan yönetimine başkaldırdığım için, 20 defa adli ve idari soruşturmalar geçirdim. İki yıl bir dağ köyünde sürgün hayatı yaşadım. 80 ihtilalinde 14 gün hapis yattım. Sayısız uyarı, kınama ve maaş kesimi cezaları aldım. 28 Şubatta fişlendim. (Google’a girip “Başkan Keser de Fişlenmiş-Pamukova Halk” yazısına tıklayın. Aşağıya doğru inin ve “Fişlenen Öğretmenler” bölümünde, İSMAİL KUMBUZOĞLU’NU başköşede göreceksiniz.

Bu durum benim için bir şeref madalyasıdır. 28 Subat döneminde Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Bener Cordan’ın imzası ve talimatı sonucunda “İrticai Faaliyet” suçlaması ile en ağır soruşturmayı, Sakarya-Karapurçek’te geçirdim. . Öküzün Çektiğini, Kayış Bilir... Bu saydığım badirelerle ilgili diğer belgeler de elimdedir. Daha neler neler.



Çok da mutluyum. Tüm bunlara rağmen “FAZLA GÜNDEMDE” kalmaya da, zevkle ve korku imparatorluğu enjekte etmeye çalışanlara aldırış etmeden devam ediyorum. Hele hele “TARAFSIZ OL” tavsiyelerine, bu can bu bedende var olduğu müddetçe, asla itibar ve tenezzül etmeyeceğim.



Değerli Reisimizi de desteklemeye, savunmaya devam edeceğim. Eksiklerini, hatalarını ve yanlış uygulamalarını da bu sayfalarda en acımasızca dillendirdiğimi takipçilerim iyi bilir. 200 yıllık kanserli hücreleri temizlemek o kadar kolay değil. Reisin elinde sihirli değnek yok.



Koskoca peygamber bile, 13 yılda Mekke’yi düzeltemedi ve doğup büyüdüğü toprakları terketmek zorunda kaldı. Ve sekiz yıl sonra Mekke’yi fetheyledi. Yani 13+8=tam 21 yıl sonra kokuşmuş sisteme bir ayar getirebildi. Erdoğan kim ki, öyle 15-20 yılda köhnemiş, kokuşmuş bu Atatürkçü, Kemalist, Faşist ve totaliter yapıyı çökertecek. Hem de bu menfaatçi, maddeci ve midesinden başka bir şey düşünmeyen insanlarla beraber.



Allah, Reisimize kolaylık versin. Ona hayırlı uzun ömür versin. Şimdiye kadar yaptıkları veya yapabildikleriyle; eski Türkiye’nin pisliklerinden, çile yumağına gark olan İsmail Kumbuzoğlu olarak gurur duyuyorum. Allah, Reisimizi başımızdan eksik etmesin. Düşmanlarını da ıslah eylesin. 2023 seçimlerini de kazanmayı nasip eylesin. Amin.



ESAS YANGIN HANGİSİ?



Ülkemizin ciğerleri yanıyor. Sadece bizde mi? Hayır...



ABD, Kanada, Brezilya’nın ünlü Amazon ormanları, Orta Afrika, Yunanistan, Avustralya ve Rusya. .

.

Her yerde orman yangını var. KONTROL ALTINA ALINABİLİR cinsten yangınlar. Üstelik telafisi de mümkün.



Lâkin bizdeki farklı.



Bizde hem orman yangını var, hem de bu yangından siyasi rant sağlamak için devletimizi zayıf göstermeye çalışan;



Adi, şerefsiz, ruhsuz, mayası ve sütü bozuk, Türkçe sözlükte bile yer almayan en ağır kelimelere layık veledi zinalar var.



Ey Allah’ım. Bunlara nefes, ekmek, su ve hayat veriyorsun. Kötülüklerini icra etmek için mühlet ve fırsat veriyorsun. Biliyorum, bizi onlarla imtihan ediyorsun.



Sen bu pislikleri, bu habis urları, nasıl da bağrına basıyorsun; Ey mütevazı kara toprak. Allah sana da dayanma gücü versin. Bence esas yangın bu.



Bu yangın 200 yıldır devam ediyor.