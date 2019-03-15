0553 313 94 23

"Bu hastalıklı ruh halinin bizimle sorunu var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (1)- "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var"- "Bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var. Ama ben biliyorum ki sizler bu topraklarda ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve ona sahip çıkacaksınız"

15 Mart 2019 Cuma 15:05
"Bu hastalıklı ruh halinin bizimle sorunu var"

NEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var." dedi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde halka hitap eden Varank, Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzun yıllardır Filistinli vatandaşlara İsrail'in uyguladığı zulmü anımsatan Varank, Türkiye'nin tüm mazlumlara destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Batılı devletlerin zulümler karşısındaki sessizliklerine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var. Neredeyse her gün dindaşlarımıza yapılan saldırıları okuyoruz. Sözüm ona demokrasi havarisi Batı'dan bu zalim saldırılara karşı herhangi bir tepki görmüyoruz. Bunları durdurmak üzere bir aksiyon göremiyoruz. Yeni Zelanda'daki bu terörist saldırısı öncesi bir manifesto yayınlıyor. O belgede şunları ifade ediyor. 'Bizim ezeli düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım. Bizim Ayasofya'yı tekrar kendimize alarak o minarelerden kurtulmamız lazım. Türklerin boğazın doğu tarafından yaşamaya hakkı var ama eğer boğazın batı tarafına yani Avrupa'ya geçerlerse, biz gideceğiz onların minarelerini, camilerini yerle bir edeceğiz.' Burada hastalıklı bir zihinle karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm mazlumların liderliğini yaptığını, sessiz yığınların sesi olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye nasıl bütün dünya coğrafyalarında mazlumlara sahip olmak için elinden gelen gayreti gösteriyorsa, ceddimiz bu uygulamaları yüzyıllardır bu topraklarda uyguladılar. Bize tarihimizle övüneceğimiz bir miras bıraktılar. Dolasıyla bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var. Ama ben biliyorum ki sizler bu topraklarda ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve ona sahip çıkacaksınız. Çünkü biz bayrağımız için, vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeye hazırız. Bunu zaten sizler 15 Temmuz'da gösterdiniz. O hain darbe girişiminde yine sizler sokağa çıktınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. O da darbe yapmaya çalışan teröristlerin hakkından geldi. Allah sizlerden razı olsun."

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:05
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devler Ligi'nde dev eşleşme! | Barcelona Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
    1. Devler Ligi'nde dev eşleşme! |..
    2. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    3. DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale..
    4. Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    5. Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı..
    6. Kapanan köy yollarının açılması için..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    8. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
    9. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
    10. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
    11. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    12. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    13. Çaycı bıçaklayan şahıslar tutuklandı
    14. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    15. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    16. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    17. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    18. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    19. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    20. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    21. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    22. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    23. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    24. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    25. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    26. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    28. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    29. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    30. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!