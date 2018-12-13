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Altun: Bu harekat terör destekçilerine bir mesajdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TSK'nın Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatına ilişkin, 'Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır.' değerlendirmesinde bulundu.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:50
Altun: Bu harekat terör destekçilerine bir mesajdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu açıklamada bulundu:

"Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:50
  1. Fahrettin Altun
  2. Sincar
  3. Karacak Dağı

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