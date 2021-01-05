Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Milyonlarca kişi genelge kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağını merak ederken bu kapsamda gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Kısıtlamalarla beraber vaka sayısındaki gözle görülür düşüş yaşanırken İçişleri Bakanlığı tarafından henüz kısıtlamaların kalktığına ilişkin yeni bir genelge mevcut değil… En son yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma yasakları kaldığı yerden devam ediyor.