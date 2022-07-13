Bu hafta kaç korona vakası var? Koronavirüsten bu hafta kaç kişi yaşamını yitirdi?
Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana güncel vaka tablosunu haftalık olarak yayımlıyor. Bu sebeple haftalık vaka sayısının kaç olduğu araştırılıyor. Peki, bu hafta kaç korona vakası var? Temmuz ayı korona vaka sayısı 2022
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 2 yıl boyunca vaka sayıları günlük olarak paylaşıldı. Omicron varyantıyla birlikte normalleşme adımları atıldı. Haziran ayından itibaren ise vaka sayıları günlük değil haftalık olarak paylaşılmaya başlandı.
Bu hafta kaç korona vakası var? Koronavirüsten bu hafta kaç kişi yaşamını yitirdi?
4-10 Temmuz tarihleri arasında toplam 117.095 vaka tespit edildi. Bir haftada 31 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Öte yandan ülkemizde şimdiye kadar 15.297.539 vaka tespit edilirken 99.088 kişi hayatını kaybetti.