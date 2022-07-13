  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bu hafta kaç korona vakası var? Koronavirüsten bu hafta kaç kişi yaşamını yitirdi?
Korona Virüs

Bu hafta kaç korona vakası var? Koronavirüsten bu hafta kaç kişi yaşamını yitirdi?

Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana güncel vaka tablosunu haftalık olarak yayımlıyor. Bu sebeple haftalık vaka sayısının kaç olduğu araştırılıyor. Peki, bu hafta kaç korona vakası var? Temmuz ayı korona vaka sayısı 2022

Yeniakit Publisher
2022-07-13 23:40:00 -
Bu hafta kaç korona vakası var? Koronavirüsten bu hafta kaç kişi yaşamını yitirdi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 2 yıl boyunca vaka sayıları günlük olarak paylaşıldı. Omicron varyantıyla birlikte normalleşme adımları atıldı. Haziran ayından itibaren ise vaka sayıları günlük değil haftalık olarak paylaşılmaya başlandı.

Bu hafta kaç korona vakası var? Koronavirüsten bu hafta kaç kişi yaşamını yitirdi?

4-10 Temmuz tarihleri arasında toplam 117.095 vaka tespit edildi. Bir haftada 31 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Öte yandan ülkemizde şimdiye kadar 15.297.539 vaka tespit edilirken 99.088 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23