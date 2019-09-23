Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 6. haftada GS-FB, TB-BJK maçları saat kaçta?

Süper Lig 6. hafta maçları için heyecan dorukta. Futbolseverler bu hafta hangi maçların olduğunu merak etmeye devam ediyor. TFF'nun Süper Lig 6. hafta maç fisktürüne bakıldığında bu hafta derbi hafta derbi maçlarına sahne olacak. Süper Lig 6. hafta maçları Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? olduğu daha şimdiden araştırılmakta. İkinci derbi maçı ise Trabzonspor Beşiktaş maçı. TB-BJK maçı ne zaman saat kaçta olduğu da taraftarlarca araştırılmakta. İşte Süper Lig 6. hafta maç programıyla bu hafta hangi maçlar var? sorusunun cevabı.

Süper Lig'in ilk dört haftasında 4'te 4 yapan lider Alanyaspor 5. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig 6. hafta maç programı

Süper Lig 6. Hafta maçları merak konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig 6. Hafta maç programı Başakşehir Rizespor maçıyla başlayacak. Başakşehir Rizespor 27 Eylül Cuma günü saat 20:30’da oynanacak. Süper Lig 6. Hafta maçlarında Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Galatarasay Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi saat 20:00’da oynanacak. Yine Süper Lig 6. Hafta maçlarında ikinci derbi var. Bu kez Trabzonspor Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar saat 19:00’da oynanacak. İşte Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü:

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