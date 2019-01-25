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Bu hafta da borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,40 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,99, dolar/TL yüzde 1,40, avro/TL de yüzde 1,60 değer kaybetti

25 Ocak 2019 Cuma 18:23
Bu hafta da borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,40 değer kazandı, altın yüzde 0,99, dolar yüzde 1,40 ve avro yüzde 1,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 102.319,90, en düşük 97.634,93 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,40 artışla 101.801,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 lira oldu. Geçen hafta 361,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 357,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,40 azalarak 5,2820 liraya, avro da yüzde 1,60 değer kaybederek 6,0080 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,89 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:23
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