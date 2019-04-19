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Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,92 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,67 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,18 değer kazandı

19 Nisan 2019 Cuma 18:21
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,92, dolar yüzde 0,71, avro yüzde 0,18 değer kazandı, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,67 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.661,99, en düşük 95.191,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,92 artışla 96.861,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 azalışla 238,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,69 değer kaybıyla 1.592,00 lira oldu. Geçen hafta 392,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 389,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 5,8080 liraya, avro da yüzde 0,18 artarak 6,5400 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:21
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