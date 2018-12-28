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Bu hafta borsa ve döviz kaybettirdi, altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 azalış kaydetti -Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,74 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,55 değer kaybetti

28 Aralık 2018 Cuma 18:27
Bu hafta borsa ve döviz kaybettirdi, altın kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,55, dolar yüzde 0,55, avro yüzde 0,23 değer kaybederken, altın yüzde 0,74 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.435,66, en düşük 90.107,39 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,55 azalışla 90.435,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,74 artışla 216,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 kazançla 1.447,00 lira oldu. Geçen hafta 351 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 353,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 azalışla 5,2720 liraya, avro da yüzde 0,23 değer kaybıyla 6,0490 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:27
  1. altın
  2. BIST 100
  3. döviz
  4. piyasalarda haftalık

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