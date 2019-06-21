Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,56, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,39 değer kazanırken, dolar yüzde 1,07, avro yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 95.954,82, en düşük 90.392,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,56 artışla puandan 94.022,28 tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,39 artışla 261,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,35 yükselişle 1.745,00 lira oldu. Geçen hafta 416,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 427,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,07 değer kaybederek 5,8140 liraya, avro da yüzde 0,47 azalarak 6,5880 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,63, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.