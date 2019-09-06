0553 313 94 23

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,35 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 2,01, avro/TL yüzde 2,09 değer kaybetti

06 Eylül 2019 Cuma 18:26
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,35 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 2,01, avro/TL yüzde 2,09 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.876,60, en düşük 96.737,68 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,35 artışla 98.987,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,04 azalışla 280,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,01 kayıpla 1.866,00 lira oldu. Geçen hafta 470,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 456,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,01 değer kaybederek 5,7150 liraya, avro da yüzde 2,09 azalarak 6,3190 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,24, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile hisse senedi fonları oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:26
  1. altın
  2. BIST 100
  3. döviz
  4. piyasalarda haftalık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
    1. Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de..
    2. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    3. Aşure yapılırken okunacak dua
    4. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    5. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    6. OGM personel alımı başvuru şartları..
    7. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    8. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    9. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    10. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    11. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    12. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    13. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    14. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    15. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    17. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    18. Türkiye-Andorra maçına doğru
    19. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    20. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    21. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    22. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    23. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    24. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    25. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    26. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    27. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    30. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim