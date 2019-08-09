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Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,28 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti

09 Ağustos 2019 Cuma 18:29
Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.177,60, en düşük 97.722,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,28 azalışla 99.405,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 264,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 kazançla 1.765,00 lira oldu. Geçen hafta 420,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 431,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,47 değer kaybederek 5,4970 liraya, avro ise yüzde 0,63 azalarak 6,1520 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:29
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