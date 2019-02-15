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Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, avro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,81, dolar/TL yüzde 0,50 değer kazanırken, avro/TL ise yüzde 0,29 değer kaybetti

15 Şubat 2019 Cuma 18:30
Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, avro kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,26, altın yüzde 0,81 ve dolar yüzde 0,50 değer kazanırken, avro yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.977,40, en düşük 100.749,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26 artışla 102.715,01 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,81 artışla 223,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,81 değer kazancıyla 1.494,00 lira oldu. Geçen hafta 362,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 364,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 artarak 5,2720 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,29 değer kaybederek 5,9380 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:30
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