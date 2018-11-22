THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bu hafta 7 film vizyona girecek

"Deliler Fatih'in Fermanı", 2. Mehmet'in Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alıyor- Çağan Irmak'ın yönettiği "Bizi Hatırla", ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan bir adamın hikayesini anlatıyor- Otto Bathurst'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Robin Hood" macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

22 Kasım 2018 Perşembe 09:21
Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Osman Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer'in rol aldığı "Deliler Fatih'in Fermanı" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'a ait olan aksiyon türündeki film, 2. Mehmet'in Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alıyor.

- "Bizi Hatırla"

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Bizi Hatırla", bir süre ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan bir adam ve ailesinin hikayesini anlatıyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk oynuyor.

- "Put Şeylere"

Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu "Put Şeylere"; İstanbul'un Cihangir semtinde yaşayan bir grup sanatçının; yeterince karmaşık olan ilişkilerinin, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle iyice garip bir hal almasını anlatıyor.

Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel, Elit İşcan, Feride Çetin, Beril Kayar, Rüzgar Erkoçlar ve Kadir Çermik'in oynadığı filmin senaryosu da Onur Ünlü'ye ait.

- "Robin Hood"

Jamie Dornan, Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson ve Eve Hewson'un başrollerinde oynadığı "Robin Hood"un yönetmen koltuğunda Otto Bathurst oturuyor.

Senaryosu Joby Harold'a ait olan film macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

- "Muhtemel Aşk"

Thomas Stuber'in yönettiği "Muhtemel Aşk", izole bir hayatın peşindeki Christian'ın bir süpermarkette çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki filmde Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Henning Peker ve Matthias Brenner rol aldı.

- "Yaz"

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Yaz", 1980'lerin Leningrad'ında bir yaz günü başlıyor ve Sovyetler Birliği'nde rock'n roll'un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor.

Kirill Serebrennikov'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Teo Yoo, İrina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky ve Liya Akhedzhakova oynuyor.

- "Grinç"

Scott Mosier ve Yarrow Cheney'in yönettiği "Grinç" de haftanın animasyon filmi olarak öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:21
  1. Bizi Hatırla
  2. Deliler Fatih'in Fermanı
  3. Film
  4. Grinç
  5. Muhtemel Aşk
  6. Put Şeylere
  7. Robin Hood
  8. sinema
  9. yaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ülke daha Suudi Arabistan'a satışı kesti!
    1. Bir ülke daha Suudi Arabistan'a satışı..
    2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk..
    3. MEB dört beceride Türkçe sınav yapacak
    4. Katliama katıldı, 5 bin 130 yıl ceza..
    5. Brent petrolün varil fiyatı 63,35 dolar
    6. Bakan Pekdemirli duyurdu! 'Önemli bir..
    7. Şehit çocuklarına 1 milyonluk burs
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    9. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    10. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    11. Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'ne..
    12. Guatemalalı eski askere 5 bin 130 yıl..
    13. Turkcell 1 Ocak’ta AKK’yi kaldırıyor
    14. Döviz kurları
    15. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    16. İş dünyasının nabzı MÜSİAD EXPO’da..
    17. Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın..
    18. Osmaniye'de patlamaya hazır TNT bulundu!
    19. Şırnak'ta deprem!
    20. Konyaspor, Galatasaray galibiyetine..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki