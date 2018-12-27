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Bu hafta 11 film vizyona girecek

Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı "Börü", 15 Temmuz gecesi "Börü" isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak- "Adalet Birliği" adlı film sonrasında yaşananlardan yola çıkan "Aquaman" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday

27 Aralık 2018 Perşembe 09:09
Bu hafta 11 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek.

Cem Özüduru ile Can Emre'nin yönetmenliğini yaptığı; Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz, Özge Gürel ve Mesut Akusta'nın rol aldığı "Börü" izleyici ile buluşacak.

Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı film,15 Temmuz gecesi "Börü" isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını konu ediniyor.

- "Güven"

Bülent Çolak, Serkan Keskin, Feride Çetin ve Ahmet Kaynak'ın rol aldığı Sefa Öztürk yönetmenliğindeki "Güven"; iki gencin karşılıklı yitirmeye başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının kopuşunu anlatıyor.

- "Müsaadenizle Büyükler"

Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği "Müsaadenizle Büyükler", sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikayesini odağına alıyor.

Fantastik macera türündeki filmde Emre Altuğ, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Alperen Efe Esmer, Tuana Coşkun, Nehir Seymenoğlu ve Toprak Atar rol aldı.

- "Trileçe"

Ahmet Sönmez'in yönettiği "Trileçe", çıkan bir yangın sonucu 10 yaşında kimsesiz kalan bir çocuğun, bir mektup üzerine Makedonya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Senaryosu H. Erkan Işıklı'ya ait olan dram türündeki filmde Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay, Semra Dinçer, Gökhan Atalay ve Ümit Bülent Dinçer oynuyor.

- "Chef"

Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu, Hacı Ali Konuk ve Fatih Ayhan'ın kamera önüne geçtiği "Chef" adlı filmin yönetmenliğini Mehmet Gün üstlendi.

- "Nebula"

Tarık Aktaş'ın yönetmenliğini yaptığı "Nebula", ruhun doğadaki yerini keşfeden bir gencin çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

- "Aquaman"

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aquaman"da Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen rol aldı.

Aksion ve macera içerikli film, kahramanın gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.

- "Eşitlik Savaşçısı"

ABD Yüce Mahkemesi yargıcı ve insan hakları savunucusu Ruth Bader Ginsburg'ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadeleyi konu alan "Eşitlik Savaşçısı"nın yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor.

Senaryosu Daniel Stiepleman'a ait olan biyografi türündeki filmin başrollerinde Felicity Jones, Justin Theroux, Armie Hammer, Cailee Spaeny, Jack Reynor, Kathy Bates ve Sam Waterston gibi isimler oynuyor.

- "Mary Poppins: Sihirli Dadı"

Altın Küre ödülllü İngiliz aktris Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı "Mary Poppins: Sihirli Dadı", klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Emily Blunt'a Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Emily Mortimer, Ben Whishaw ve Julie Walters'ın eşlik ettiği fantastik müzikalin yönetmenliğini Rob Marshall üstlendi.

- "Troller ve Dinozorlar"

Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon film "Troller ve Dinozorlar", Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.

- "Süper Ayı"

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği haftanın bir diğer animasyonu "Süper Ayı", hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini konu ediniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:09
  1. Aquaman
  2. Börü
  3. chef
  4. Eşitlik Savaşçısı
  5. güven
  6. Mary Poppins: Sihirli Dadı
  7. Müsaadenizle Büyükler
  8. nebula
  9. Süper Ayı
  10. trileçe
  11. Troller ve Dinozorlar

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