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"Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar"

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bir yerden düğmeye basılmış. Burada bu haberi yapanlar, FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar, bir şekilde gündeme getiriyorlar" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:34
"Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar"

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "üniversitenin giriş kapısındaki motiflerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in birçok fotoğrafında görüldüğü" iddiasına ilişkin, "Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler, maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor." dedi.

Yıldız, makamında düzenlediği basın toplantısında, dün bir internet sitesinde yer alan "Bir kent bu fotoğrafı tartışıyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yıldız, ecdadın, Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasından sonra yapılan camilere, medreselere, köprülere, hanlara, kervansaraylara ecdadın fethettiği topraklara mühürlerini vurduğunu belirtti.

Selçuklu motiflerinin 8'li, 10'lu, 12'li yıldız şeklinde olduğunu vurgulayan Yıldız, bunların her birinin farklı anlam taşıdığını dile getirdi. Emeviler döneminden itibaren başlayan eserlerde görülen bu motiflerin, Türklerde daha da çok kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, habere konu olan kapıda ise hayat ağacı motifi yer aldığını ifade etti.

Sivas'ın tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in önemli bir şehri olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 50. yılı münasebetiyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Logomuza her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuş ve içinde de yıldız vardı. Biz de üzerine Selçuklu yıldızını getirdik. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'i temsil eden 3 tane kapı yaptık. Bizim kullandığımız motif Selçuklu motifi. Bir diğer şey duvarlarda kullandığımız motifler, tarihte nerelerde kullanılmış, bunlara bir bakalım. Başka bir yere gitmeye gerek yok, Divriği Ulu Cami'de kullanılan motif birebir aynıdır. Bursa Ulu Cami'nin minberi, Konya Karatay Medresesi'nin çinileri Selçuklu eseri, birebir aynıdır. Konya Alaeddin Camisi'nin minberi ahşaba işlenmiştir. Yine Konya'da taş minberine işlenmiş şekil, Divriği Ulu Cami ile ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapılmıştı. Orada da renklendirilmiş hali vardır. Biraz daha günümüze gelelim, Kayseri Ticaret Odasının kullandığı logo, Bursa Uludağ Üniversitesinin kullandığı logo, son olarak Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kullanılan motifler aynıdır."

- "Algı oluşturulmaya çalışılıyor"

Üniversite hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla bu tür haberlerin yapıldığına değinen Yıldız, "Burada özellikle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor. Şöyle düşünün, FETÖ'nün yanında Kur'an-ı Kerim de var, o zaman Kur'an okumayacak mıyız?" diye konuştu.

"Postmodern darbe"nin 22. yılı olduğunu hatırlatan Yıldız, "demokrasiye kara bir leke olarak çalınan bu süreçte Cumhuriyet Üniversitesinde yaşananları örtmek amaçlı ve FETÖ'nün propagandası amacıyla" bu haberin yapıldığını söyledi.

Yıldız, "Bir yerden düğmeye basılmış. Burada bu haberi yapanlar FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar, bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerini de ben anlamıyorum. Acaba hangi millette tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:34
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. Prof. Dr. Alim Yıldız
  5. rektör
  6. Sivas

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