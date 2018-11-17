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Bu habere dikkat! İstanbul'da ezan ve namaz saati değiştirildi

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, sabah namazı ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:32
Bu habere dikkat! İstanbul'da ezan ve namaz saati değiştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talep sonrası sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirdi. 

Namaz ezandan yarım saat sonra kılınacak

Sabah ezanı 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren imsak vaktinde okunacak. Namaz tıpkı Ramazan'da olduğu gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak.

Cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi

İstanbul Müftülüğü resmi Twitter hesabından da sabah ezanının saatiyle ilgili tweet atıldı. Cuma namazı öncesi okunan hutbede cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi.

İşte İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklama;

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:32
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  • fahrifahri10 dk önce
    Sadece İstanbul değil, İzmir'de de yapılmalı.
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