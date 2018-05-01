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Bu görüntüleri TSK paylaştı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatına ait görüntüler paylaştı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:04

TSK, 11 Nisan'da başlayan ve 11 Mayıs'ta bitecek olan Efes 2018 Tatbikatına ait görüntüler paylaştı. 

TSK'nın tatbikata ait açıklaması şöyle: 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan EFES 2018 Tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 11 Nisan – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilmektedir.

Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekâtta, davet edilen ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargâhın ve birliklerinin askerî imkân ve kabiliyetlerinin, verilebilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesidir.

07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde icra edilecek olan tatbikatın fiili safhasına 19 dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımı planlıdır.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:04
  1. İzmir
  2. efes 2018
  3. TSK

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